娛樂

徐榮踩界踎監

徐榮（左）與馬德鐘在公在私都拍住上。 徐榮（左）與馬德鐘在公在私都拍住上。
徐榮（左）與馬德鐘在公在私都拍住上。
馬德鐘的角色本來是記者，後來成為製作公司老闆，並邀請識於微時的記者好友徐榮加入公司成為其左右手。徐榮昔日為採訪新聞而踩界坐監，入獄期間太太離世，女兒更因此而遷怒他，父女關係急轉直下，後來得智雯幫助，兩父女才和解。至於鄭俊弘飾演富二代，是德鐘公司的股東之一。
鄭俊弘鄭俊弘
鄭俊弘
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