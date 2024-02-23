馬德鐘的角色本來是記者，後來成為製作公司老闆，並邀請識於微時的記者好友徐榮加入公司成為其左右手。徐榮昔日為採訪新聞而踩界坐監，入獄期間太太離世，女兒更因此而遷怒他，父女關係急轉直下，後來得智雯幫助，兩父女才和解。至於鄭俊弘飾演富二代，是德鐘公司的股東之一。