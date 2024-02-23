賴慰玲幾乎全祼上陣 羅子溢激戰陳自瑤 爆老婆睇完詐型

羅子溢與陳自瑤（YoYo）在新劇中有不少激情戲份，子溢坦言被老婆「詐型」，YoYo則趁老公拍劇「先斬後奏」。而黎諾懿與賴慰玲鴛鴦戲水時則Chok起「愛的泡泡」。

藝人羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲（Winki）、羅天宇及王敏奕等昨日在將軍澳電視城出席無綫劇集《婚後事》記者會。現場播出陳自瑤的大露背床戲及諾懿與Winki的浴缸戲，相當火辣。YoYo指拍攝時要努力說服自己，才能衝破關口。子溢希望大家不要聚焦在愛情動作戲上，激情戲只是劇情需要。

YoYo受訪時講到出浴戲，笑言是火鳳凰浴火重生，子溢則稱拍攝時閉上眼睛，甚麼也看不到，自言更是遮位高手，YoYo拍攝時大可放心：「拍過葉念琛嘅戲好有經驗，但係太親密嘅氣氛都要用咕𠱸隔一隔，咁會舒服啲。」YoYo指拍攝時清了場，但卻愈拍愈多人「圍觀」，子溢笑說：「係清咗場，但發覺大家就走咗去導演嗰度睇屏幕。」問到他們可會讓另一半睇劇？子溢指已經將第一集給太太楊茜堯欣賞，雖然首集沒有情慾戲，但太太看到他的接吻場面，已有不滿，YoYo則說：「佢（王浩信）依家拍緊劇，到時先算啦。」

黎諾懿Chok住護花 諾懿與Winki在劇中則有鴛鴦戲水戲份，兩人指拍攝時只能以膠紙遮蓋重要部位，幾乎全祼上陣，拍攝時諾懿更變身人肉起泡機，他笑說：「因為驚Winki走光，筲箕除咗遮住重要部位，就用嚟係咁Chok泡。」Winki亦指多得諾懿Chok泡「保護」，笑言劇集如果有25點，諾懿會親身示範筲箕Chok泡，有30點他則會重演出浴戲。