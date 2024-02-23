現身內地停車場 鄧麗欣遇粉絲冇揮手 被轟耍大牌

藝人鄧麗欣（Stephy）出名好禮貌，但她近日到內地宣傳新片時，被網民目擊「真實」一面，指她途經停車場時，沒有向粉絲揮手打招呼，即被指耍大牌，惹來網民不滿！

Stephy近日為主演電影《飯戲攻心2》宣傳，早前到內地造勢，從網上曝光的影片可見，有網民捕獲到Stephy乘坐保母車現身停車場的情況，身穿黃色套裝配白色外套的她，大騷美腿，相當吸睛。她落車後緩緩地整理着衣服，待整理完畢後才動身，並跟着指示離去。她被指沒有展現太多笑容及沒有與在場等候的粉絲揮手打招呼，即惹來耍大牌嫌疑。

網民力撐一場誤會 不過Stephy現身商場宣傳時，見她心情大好，沿途不時展現笑容，又揮手跟在場的粉絲打招呼，顯得非常親民。有部分網民猜測她身在停車場時，根本沒有粉絲在等候及歡呼，而所謂的拍攝者可能不是真正的粉絲，直指該停車場屬於地下停車場，看似不是粉絲應援接待的位置，相信Stephy不是沒有禮貌的人，認為只是一場誤會而已。