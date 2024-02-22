拉隊谷戲 接機墟冚 添麥菲Zendaya情侶裝冧韓迷

荷里活新一代男神添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）近期忙於四出宣傳即將上映的新作《沙丘瀚戰：第二章》（Dune:Part Two），周一他率領片中幾位影星包括「蜘蛛女」Zendaya飛抵南韓宣傳，即獲大批粉絲到來接機，場面墟冚！

添麥菲等人飛抵南韓，甫出閘即惹粉絲瘋狂尖叫，雖然搭完長途機，但添麥菲仍然精神奕奕笑晒口為粉絲簽名及合照，並不停收禮物。返酒店休息一會後，他即與同行的父親出巡，除了到處觀光之外，亦到當地的著名咖啡店及高級餐廳歎啡及品嘗韓牛，期間他被當地粉絲瘋狂集郵。

派心賣口乖 休息一晚後，添麥菲昨午率領導演Denis Villeneuve及拍檔Zendaya與Austin Butler等一同現身記者會，狂派心心之餘，添麥菲更與Zendaya一同穿上韓國設計師品牌的情侶裝現身，今次是添麥菲相隔5年再訪韓，他說：「真心多謝大家讓我可以再次來到韓國，大家比起世界各地的觀眾都更歡迎我們。」Zendaya則指自己是第一次來韓國：「我覺得我很幸運，從到達機場時開始，大家就非常溫暖地迎接我，可以來到韓國跟大家分享這部作品，我覺得很開心和榮幸。」

除了昨日一眾演員現身記者會之外，他們今日亦會出席影迷見面會，據知他們於韓國期間亦會與韓國名主持劉在石及韓國當紅的企鵝Pengsoo見面。