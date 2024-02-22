娛樂

陳嘉慧出嗲功 強吻謝東閔
無綫劇《本尊就位》踏入結局周，飾演「雪花」的小花陳嘉慧（Erica）被上身後性情大變，面對暗戀多時的呂洞賓（謝東閔飾）變得相當進擊，拉對方入房連環主動示愛之餘，更一度「壁咚」兼強吻他，Erica嗲聲嗲氣的猴擒急表現相當有喜感，網民更大讚她嗲功一絕。
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