安心亞熱舞扭腰惹震驚

台灣女星安心亞向來唱得又跳得，她日前分享熱舞短片，小蠻腰配合音樂節奏扭動，令人睇得心花怒放，但苗條身形震驚不少網友，紛紛留言關心：「會不會太瘦！」事實上她曾經分享健身餐單，以蛋白質及優質澱粉為主，還要戒油膩食物，身高1米72的她，體重只有54公斤，果然毅力非凡，才能維持零贅肉身材。