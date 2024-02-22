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眾星約高層團拜 黃宗澤最得寵？
無綫一眾小生和花旦在農曆新年期間上門向公司高層樂易玲團拜，她分享當日合照，可見場面墟冚，目測有多達逾50名藝人在場，陣容媲美台慶，不少網友透過合照的親密程度來揣測各藝人的受寵排名，當中以出爐「大灣區視帝」黃宗澤與樂易玲最親密，二人不但頭貼頭，黃宗澤更伸手捧着她的一邊面，看來感情相當要好。
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