娛樂

陳豪潮行超市 掃貨塞爆雪櫃

出爐視帝陳豪向來愛錫家人，他日前在社交網分享家中雪櫃的照片，裏面放滿乳酪產品，數量應該夠他一家吃個夠。早前內地某超級市場突然爆紅，不少藝人也跟上潮流到該超市掃貨，所以有不少網民也曾在此偶遇明星。而陳豪亦曾被網民捕獲在超市大買特買，當時他亦親民地與粉絲合照。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc