陳豪潮行超市 掃貨塞爆雪櫃

出爐視帝陳豪向來愛錫家人，他日前在社交網分享家中雪櫃的照片，裏面放滿乳酪產品，數量應該夠他一家吃個夠。早前內地某超級市場突然爆紅，不少藝人也跟上潮流到該超市掃貨，所以有不少網民也曾在此偶遇明星。而陳豪亦曾被網民捕獲在超市大買特買，當時他亦親民地與粉絲合照。