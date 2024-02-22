娛樂

王菀之自認音樂路崎嶇
歌手王菀之早前擔任星級講師，分享成為唱作歌手18年的心路歷程，表示以現在這個成就，應該沒有偏離創作初心。她又指從落筆寫歌一刻，已知道這首歌會有多少聽眾，創作標準由自己決定，認為歌曲點擊受很多因素影響，自嘲音樂路很崎嶇。她的創作心得是無論觀眾喜歡與否，也會100％享受表演。
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