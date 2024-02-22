疑未婚妻Chris遭告密 李龍基：唔知妒忌佢啲咩

望法官酌情輕判

李龍基探望Chris後受訪，揚言再跟對方承諾會迎娶對方，並向記者強調沒有給過她任何財產：「我嗰7層樓已經喺前妻嘅名下，我冇物業，錢又唔多，佢都願意跟住我，佢係鍾意我呢個人。」提到虛假文書，李龍基指Chris也是受害人，稱她透過中間人考飛行證書，卻不料對方竟造假：「Chris係真金白銀攞錢出嚟學揸飛機。」李龍基亦提到Chris在去年曾拒絕陪同自己飛往美加工作：「我當時都不以為意，覺得我都係去工作啫，唔嚟就唔嚟。」案件發展如斯，李龍基指不排除有人因為妒忌Chris而去信入境處告密：「大家都見到，網上好多人都好針對佢，唔知妒忌佢啲咩。」接下來他會集結多方人士的求情信，希望法官可以酌情輕判。