疑未婚妻Chris遭告密 李龍基：唔知妒忌佢啲咩
藝人李龍基昨晨於廣州急返港後，立即趕往大欖懲教所探望涉違反逗留條件以及管有兩間學府的虛假文書等合共6宗罪、現還押中的未婚妻王青霞（Chris）。李龍基於辦理核實身份手續期間，一度情緒波動爆喊。
望法官酌情輕判
李龍基探望Chris後受訪，揚言再跟對方承諾會迎娶對方，並向記者強調沒有給過她任何財產：「我嗰7層樓已經喺前妻嘅名下，我冇物業，錢又唔多，佢都願意跟住我，佢係鍾意我呢個人。」提到虛假文書，李龍基指Chris也是受害人，稱她透過中間人考飛行證書，卻不料對方竟造假：「Chris係真金白銀攞錢出嚟學揸飛機。」李龍基亦提到Chris在去年曾拒絕陪同自己飛往美加工作：「我當時都不以為意，覺得我都係去工作啫，唔嚟就唔嚟。」案件發展如斯，李龍基指不排除有人因為妒忌Chris而去信入境處告密：「大家都見到，網上好多人都好針對佢，唔知妒忌佢啲咩。」接下來他會集結多方人士的求情信，希望法官可以酌情輕判。
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