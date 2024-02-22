古巨基被誤認克勤 高情商免尷尬

古巨基（基仔）與李克勤均曾奪得「最受歡迎男歌星」獎，但基仔竟被認錯是克勤！基仔日前在馬來西亞開騷時，一名女觀眾以為他的名曲是《紅日》，基仔即高情商回應，化解尷尬。

歌手古巨基日前在馬來西亞連開兩場演唱會，眾多歌迷現身支持。而演唱會其中一個環節，便是邀請觀眾上台互動，聽對方講述自己的愛情故事，基仔表示希望藉此找到新的創作靈感，但萬萬沒想到選中的情侶檔居然認錯人。

當時女觀眾突然說：「我忘了你唱《紅日》是甚麼時候。」基仔意識到對方將自己誤認為李克勤，即情急智生，幽默地回應對方：「我不是唱《紅日》那個，是唱《愛與誠》那個，我是唱『做隻貓做隻狗』，一個是太陽，一隻是動物。」隨後基仔大笑幾聲後說：「沒關係！」

獲網民大讚經驗豐富 得知自己認錯人後，女觀眾害羞遮臉兼傻笑，基仔就開始介紹自己的經典歌曲，提到《勁歌金曲》時，女觀眾終於回憶起來。而此片段流出後，網民即大讚基仔不愧是有豐富舞台經驗的歌手，幽默地將尷尬轉為笑聲。