獨家消息：登台睇騷忙到冇停手 佘詩曼夾檔期 隨時空降《超越班2》

「三料視后」佘詩曼一直忙個不停，之前有傳她會冧莊為真人騷《無限超越班2》擔任導師。不過昨日節目官宣時，就不見阿佘蹤影。其實節目組確實有邀請阿佘再度加盟節目做導師，可惜因劇集《新聞女王》人氣急升的她，代言、商演工作不斷，故暫時未能抽檔期參與。但據知製作單位誠意十足，現時阿佘亦與有關方面積極接觸，隨時會現身節目做飛行嘉賓導師。日前阿佘獲邀到澳門登台獻唱，身穿紅色連身裙出場的她相當受歡迎，分別唱了《遇見》及《新》劇片尾曲《Crystal Clear》的國語版本《透徹》，現場觀眾聽得如癡如醉，網民更大讚表示：「阿佘…樂壇欠妳一個交代」。

智雯杏兒相約米蘭見

此外，阿佘正計劃下月飛到巴黎出席時裝周，近日不少藝人則率先到了米蘭朝聖，藝人黃智雯與好姊妹胡杏兒亦不約而同出發到當地睇騷。有老公Philip親自操刀影靚相的杏兒一到埗即到處街拍。至於智雯出發時亦在機場拍下不少美照，她受訪時坦言事前不知道杏兒都會到當地：「我哋冇約埋，但都約咗有時間就一齊食飯，真係好難得，喺香港都好難約，居然會喺米蘭約到，今次呢個旅程好期待，我自己好鍾意飲咖啡，落機第一時間就係衝去歎杯意大利咖啡。」