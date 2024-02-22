潮跳Slick Back與「奶龍」鬥萌 炎明熹有Luck同享 開心做財神

「聲夢人氣王」炎明熹日前出席活動，與人氣爆燈的「奶龍」大跳Slick Back Dance。向來走型格路線的她，遇上「奶龍」秒變回萌爆少女，做出超萌表情包。她透露新年𢭃了不少利是，也有派開工利是的習慣，寓意將祝福和好運分給大家。

日前炎明熹（Gigi）應中銀香港邀請現身又一城舉辦的《理財TrendyToo x 奶龍賺息Gi旅》活動，大批「Gi炎粉」（粉絲暱稱）瘋狂尖叫，十足花市般熱鬧！她到場後先拜個年：「祝大家新年快樂，學生們學業進步，成年人財源滾滾，長者們龍馬精神，齊齊行運一條龍。新年當然有跟家人拜年，𢭃了不少利是，我也有封開工利是給工作人員，派利是的感覺很奇妙，可以將祝福及好運分給大家。」

現場設有多個「奶龍」打卡位，她雀躍地試玩扭蛋機，又即製專屬「奶龍」動態表情包，其後施展「Little Magic」請「奶龍」登場，齊齊大跳潮爆的「步步GOAL息（Slick Back）Dance」炒熱氣氛。在網上熱爆的Slick Back Dance（漂浮舞）點擊率已衝破2億，不少韓國藝人及組合也曾拍片示範，難怪她與現場觀眾都識跳，隨節奏雙腳交替向前跳動，營造凌空滑動效果。而Gigi影相時表情多多，與「奶龍」鬥萌鬥Cute，十分可愛。她又派「奶龍」精品給現場逾百幸運Fans，期間逐一打招呼及送上祝福，令「Gi炎粉」大為興奮。

「開戶四式」手機理財 吸金力驚人的Gigi，年紀輕輕已有一套成熟的理財之道，她分享作為「理財TrendyToo」客戶的體驗及感受，並推介「開戶四式」，表示只要下載中銀香港手機銀行APP及完成線上開戶，理財、投資、消費也能透過手機處理，很適合節奏急促的香港人：「開戶第一式是綁定FPS收款，食飯夾錢甚至收利是錢也能即時過數，超級方便！第二式是登記出糧戶口，每次出糧均會即時收到通知，方便分配及管理支出。第三式是買賣股票，只要開設一個證券戶口，便能一次過買賣港股、A股及美股；最後一式是兌換外幣，透過手機程式輕鬆兌換外幣，是我每次到外地工作及旅行的最佳幫手。」