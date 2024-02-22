盛勁為拎文件同行 現身澳洲政府部門 麥明詩否認註冊結婚

「十優港姐」麥明詩下月將與飛機師男友盛勁為拉埋天窗，前日有網民巧遇兩人在澳洲政府部門出現，疑似辦理結婚手續，消息一出，即惹來不少討論，原來一場美麗的誤會，麥明詩澄清只是申請駕駛執照。

麥明詩與男友盛勁為早前「互求婚」成功，將於3月舉行婚禮，前日有網民在社交網分享於澳洲悉尼巧遇他們的照片，兩人現身當地的州政府辦公室，打扮相當Casual，盛勁為手上拎着一大疊文件，網民猜測兩人前往辦理結婚註冊手續，亦有人指出於澳洲出世的麥明詩是當地公民，可能是為盛勁為辦理入籍手續。

澄清申請駕駛執照 不過，原來兩人此行另有因由，麥明詩昨日接受本報獨家訪問時否認註冊結婚，並道出真相：「唔係呀！佢陪我申請駕駛執照咋！因為唔少親戚朋友喺澳洲，所以我哋經常過嚟探望，盛勁為又因為工作原因不時飛澳洲，所以方便啲，辦個駕駛執照，同埋順便開個戶口啫！（咁婚禮係咪喺澳洲舉行？）婚宴會喺香港舉行。」

而盛勁為前晚在社交網上載麥明詩為他拍攝的悉尼街頭照，寫上「陰天但有陽光」，又忍不住放閃，分享麥明詩在機場遠距離向他派心的照片，夠晒冤氣！