為咗呷醋 棄練一字馬 高海寧耍刀掃頹風 升呢「炸豆腐」

藝人高海寧（高Ling）在無綫新劇《武林》中飾演擅用雙刀的高手，務求一洗「豆腐Ling」污名；而周嘉洛雖然十八般武藝俱全，但自嘲新髮型是「崩壞版」的朴敘俊。

無綫藝人黃智賢、高海寧、周嘉洛、吳偉豪、江嘉敏、游嘉欣及鄺潔楹等昨日為無綫新劇《武林》進行造型暨拜神儀式。黃智賢與高海寧在劇中互為前度，愛恨交纏，皆屬隱世的武林高手，一個擅長拳腳，一個擅用雙刀之餘，還有絕技還原靚靚拳。高Ling指數月前已經開始上堂練武，笑言希望能洗脫「豆腐Ling」污名，望今次能升呢變成「炸豆腐」，她說：「原本監製要求我練一字馬，但係要戒食醋，所以練唔到，因為我好鍾意食水餃，冇醋唔得，暫時啲筋骨都未夠鬆，到時再算。」

黃智賢當街裸跑 黃智賢則被高Ling大爆有祼跑戲，他說：「呢場戲令我心理壓力好大，未試過除淨底褲喺條街度跑，仲一直要keep fit 。」周嘉洛在劇中十八般武藝俱全，更剪了一個型似韓星朴敘俊的髮型，他自嘲是「崩壞」版：「唔似，我呢個係壞咗嘅栗子頭，佢係靚仔嘅栗子頭。」游嘉欣則為角色變成男仔頭，她笑說：「剪頭髮嗰陣都好唔捨得，冇喊，但眼淚幾乎滴出嚟。」