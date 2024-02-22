中娛星動：公司股價暴跌 再傳感染惡疾 王一博誓揪造謠者 殃及肖戰 粉絲駁火

內地網上流傳95後男星染愛滋病事件牽連甚廣，前日頂流小生王一博、許凱等都慘被波及，一發不可收拾，惟有速速採取法律行動，報案及發聲明譴責造謠者！有指今次乃肖戰粉絲惡作劇，事件令肖戰與王一博的粉絲不和再次升級。

近日內地網上瘋傳有95後男星感染愛滋病，更於北京醫院接受治療，之前藝人吳京無辜躺着中槍，沒想到現時傳到內地頂流95後男星王一博、許凱身上。日前再有網上博主爆料，指頂流男星曾睡了兩位外籍模特兒，結果發現她們有病，不過男頂流檢測過沒事，事後就發展成指標性，直指就是王一博，傳言愈傳愈盛，王一博的公司樂華娛樂今年1月時股價暴跌80%，創上市以來新低，有指謠言傳出後，為免股價再受波動，樂華娛樂決定不再啞忍，以法律維護藝人名譽，前日發聲明表示王一博近期持續被誹謗，公司人員已往派出所報案，並寫道：「我司強烈譴責惡意捏造事實，誹謗藝人的違法行為，將嚴肅追究發布、散播誹謗言論主體的法律責任，絕不姑息。」對於樂華為旗下藝人維權展現強硬態度，獲得粉絲支持，表示「支持追責，告到底。」而另一位95後男星許凱亦被惡意造謠誹謗，已前往東陽市公安局橫店派出所報案，其公司亦發出聲明，表示「該造謠誹謗行為嚴重侵犯我司藝人許凱先生名譽權，對此我司將嚴肅追究發布、散播誹謗言論相關主體的法律責任。」

估不到事件演變得愈來愈複雜，不少網民留言指樂華最應該告的是流量小生肖戰和其團隊。有指今次事件牽涉王一博，完全是肖戰粉絲惡意造謠作為，更將2017年的一張醫療新聞照片造假，有組織地於多個平台散播假消息，網民留言：「誰知道為甚麽肖戰的粉絲要誹謗王一博？」、「從19年開始，王一博所經受的任何一場惡意輿論其背後都離不開肖戰本人及其團隊的推波助瀾。」事件令兩幫粉絲不和再次劇烈化，現時於網上「互片」不休。

出招「抵制」追拍者 王一博、肖戰6年前因合作拍攝電視劇《陳情令》而走紅，二人因年紀相若、志趣相投，被劇迷封為「男版最強CP」。可惜近年二人明顯甚少同場及互動，前年《陳》劇台前幕後難得齊集橫店，有人發起敍舊飯局，當日男主角肖戰、導演及劇組人員均有出席，唯獨不見同在當地的王一博，令二人不和傳聞再度升級，連早前二人同場出席活動時都零交流，「王肖」兩派鐵粉不時於網上掀罵戰。

不過，肖戰的粉絲亦令他非常頭痛，皆因自他開劇以來，粉絲為見他而製造不必要的騷擾甚為嚴重，侵擾了劇組的正常運作及影響到酒店住客，故其工作室於社交平台PO出倡議書，強烈要求粉絲不要堵住出入口或跟拍，肖戰則以行動「抵制」，於20多度氣溫下，出入時均穿全黑長羽絨包到實，不讓粉絲拍到他。