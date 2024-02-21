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三上悠亞伴遊宿一宵
30歲日本暗黑女神三上悠亞「從良」後新聞多多，早前在社交網使用台灣旗Emoji鬧出「辱華」風波，但人氣未受影響，繼開通內地社交網後，前日又自爆到廣州開工。
她上載多張相片自爆身在廣州，收工後更大擦火鍋到會，但未有透露工作內容。她又宣布下月為Fans Club舉辦旅行活動，與Fans共度兩日一夜。
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