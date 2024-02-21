酒局玩大咗 隨時惹官非 中島裕翔真木陽子被爆氣槍襲諧星

日本偶像男團Hey!Say!JUMP近日負面新聞不斷，30歲人氣成員中島裕翔，被爆曾與41歲女星真木陽子用氣槍襲擊諧星，恐惹官非，星途隨時玩完！

日本偶像帝國尊尼事務所因前創辦人長期性侵練習生醜聞而瓦解後，新開設的經理人公司STARTO ENTERTAINMENT將於4月重新出發，但旗下男團Hey!Say!JUMP卻唔生性，繼成員伊野尾慧與水着女星雪平莉左爆緋聞後，另一主將中島裕翔亦出事，前日被點名曾與女星真木陽子私下用氣槍襲擊諧星。

45歲諧星岩橋良昌前日在社交網留言，自爆曾遭中島及真木用氣槍追射，公開要求兩人道歉！貼文一出引起網上熱議，有網民質疑只是玩War Game或工作需要，但岩橋否認，並透露事發於室內的酒局。他指當日跟兩人初次見面，但兩人對他連發多槍，當中真木疑喝醉酒眼神呆滯，中島則笑騎騎。他又炮轟兩人目中無人，因自己知名度低便被當成垃圾，受到如此對待。岩橋沒交代事發日期，根據當地法律，中島與真木若涉傷人或襲擊，不排除被刑事起訴，最高可被判入獄5年或罰款50萬日圓（約2.6萬港元）。

曾非禮女途人 中島與真木所屬事務所暫未回應，但無獨有偶，中島與隊友山田涼介及知念侑李主持的電台節目，昨日宣布3月底結束。2007年以組合Hey!Say!JUMP出道的中島，入行以來是非多多，8年前更曾醉酒非禮女途人，驚動執法人員，最終與受害人和解。