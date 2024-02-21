暢所欲玄：大門地氈宜忌（下）

每一住宅的門向（大門往外走之方向）都十分重要，因為大門是氣流最常進出之處，上期跟大家分享其中四大門向，今期續分享剩餘的幾個門向。

大門向正西（五黃災星臨門）：健康運不佳，要提防舊病復發，因此大門及附近一帶切忌裝修動土，也不利擺放紅色、黃色地氈，以免進一步損害健康運。今年適宜在大門旁掛白玉葫蘆、能發聲的圓形銅鐘或銅鑼，亦可擺放淺灰色或米色地氈，並在下面放銅片及六枚銅錢化解病氣。

大門向西北（四綠星臨門）：家中各人特別有利考試、升職及提升名氣，不論是進修或讀書皆有明顯進步，適宜放粉藍色或綠色地氈作催旺，也適合在玄關一帶擺放文昌塔。

大門向正北（八白星臨門）：家中各人的工作運頗佳，財運亦提升，如要進一步催旺，大門位置宜擺放紅色或黃色地氈，另外陶瓷擺設亦可助旺八白吉星。

大門向東北（六白武曲星臨門）：家宅運不俗，雖不致於有強大財星入屋，但仍有吉星拱照，尤其有利文職以外的工作；如要催旺可放黃色或金色地氈，有助升職及提升名譽。

堪輿學家麥玲玲師傅