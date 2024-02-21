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周吉佩靠洗碗減壓
《中年好聲音》冠軍周吉佩與支嚳儀、曹敏寶及魏嘉信為無綫遊戲節目《HOME即是識》任嘉賓，身為「家務擔當」的吉吉，自揭平日在家中的嗜好是洗碗，笑指洗碗能清空頭腦，絕對是最佳的紓壓方法，而支嚳儀則表示換垃圾袋時會噴香水，以確保每次扔垃圾均香氣四溢。
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