戴2千萬首飾心慌慌 郭柏妍睇《超星團》 隔空撐丁子朗
「A0女神」郭柏妍昨日化身模特兒，穿上低胸裙偕港隊男子劍擊運動員張小倫出席珠寶展活動，她先後佩戴3套名貴首飾，當中一套翡翠珠寶更價值2,000萬港元，令本屬仙氣美女的她多添幾分貴氣。
首次任珠寶模特兒的郭柏妍坦言心情緊張，皆因身上翡翠首飾的價值等於一層豪宅：「套首飾好重，不過好靚，好想擁有，但買唔起。（想有人送首飾？）梗係想，但未有人送之前就靠自己買。」又指選港姐前母親曾借首飾給她，不過又怕她論盡會遺失。問到媽媽的首飾值多少錢？她指是無價寶，因為媽媽的心意不能以金錢計算，況且她選首飾主要看設計及心思，而不是貴就想擁有，所以揀首飾不會以價錢行先。問到媽媽的首飾會否是她將來的嫁妝？她表示：「冇咁講喎，都唔急，不如等媽咪再儲吓錢先啦。」
雀局齋睇唔落場
她指農曆新年期間，家人開雀局耍樂，提到她即將開拍新劇《麻雀樂團》，可有落場打幾圈？她指身為後輩只會坐在一旁。至於講到由緋聞男友「降呢」為朋友的丁子朗參與選秀節目《亞洲超星團》，問她可有捧場？她表示有收看節目，亦有支持其他參賽者。她否認避談丁子朗，不過隨即扯開話題，指可佩戴首飾很開心。
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