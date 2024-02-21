戴2千萬首飾心慌慌 郭柏妍睇《超星團》 隔空撐丁子朗

首次任珠寶模特兒的郭柏妍坦言心情緊張，皆因身上翡翠首飾的價值等於一層豪宅：「套首飾好重，不過好靚，好想擁有，但買唔起。（想有人送首飾？）梗係想，但未有人送之前就靠自己買。」又指選港姐前母親曾借首飾給她，不過又怕她論盡會遺失。問到媽媽的首飾值多少錢？她指是無價寶，因為媽媽的心意不能以金錢計算，況且她選首飾主要看設計及心思，而不是貴就想擁有，所以揀首飾不會以價錢行先。問到媽媽的首飾會否是她將來的嫁妝？她表示：「冇咁講喎，都唔急，不如等媽咪再儲吓錢先啦。」