2月21日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月21日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
林依晨凍齡似大學生
林依晨以「初心」為主題拍年曆，少女感十足。
台灣「零負評女神」林依晨去年產後復出後，接演多部大尺度演出之餘，亦樂於帶挈同門師弟妹。早前她與林奕嵐、牧森、李可晴及陳加恩拍攝的2024年曆曝光，只見林依晨拍攝時已回復苗條身材外，回眸時的清澈眼神，更瞬間冧暈不少粉絲，加上其白衣牛仔褲打扮，獲讚似足大學生，少女味濃。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240221-0221_00282_054/林依晨凍齡似大學生
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc