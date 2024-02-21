台灣「零負評女神」林依晨去年產後復出後，接演多部大尺度演出之餘，亦樂於帶挈同門師弟妹。早前她與林奕嵐、牧森、李可晴及陳加恩拍攝的2024年曆曝光，只見林依晨拍攝時已回復苗條身材外，回眸時的清澈眼神，更瞬間冧暈不少粉絲，加上其白衣牛仔褲打扮，獲讚似足大學生，少女味濃。