中娛星動：甜寵女神變辣妹 趙露思「學壞」露底褲邊 風靡50萬網民

內地甜寵女神趙露思向來走清純路線，近日作出新突破，獲國際品牌青睞的她，拍硬照時Bra Top上陣兼晒底褲邊，十分火辣，更做出平均1小時吸10萬Like的佳績，有網民留言：「愈大愈壞！」

趙露思最近為國際品牌拍攝春夏新品代言照，前日在社交網晒出露小蠻腰的性感照，由甜寵女神變辣妹，令網民血脈沸騰！相中見她谷盡事業線，穿低腰牛仔褲露出底褲褲頭，造型火辣。她又挑戰煙熏妝，紅唇微張，加上她僅以Bra Top上陣，露出纖腰，腹肌線條明顯，令「#趙露思性感辣妹妝」這個話題衝上熱搜，照片上載5小時已勁吸近50萬讚好，有網民留言笑指她「愈大愈壞」！

曾被嘲「最胖女演員」 趙露思多年前拍攝網絡劇《哦！我的皇帝陛下》時體重曾達巔峰，身高1米61的她重121磅，本就圓臉的她加上Baby Fat，上鏡後臉頰肉更見明顯，曾因此被網民嘲諷是「最胖女演員」，甚至連製作人也看不下去。她曾解釋從小就是易胖體質，骨架小又顯臉更大，令她相當無奈，如今減肥成功，加上身在頂流位置，難怪開始有自信走性感路線。