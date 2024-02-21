太戇直成女友笑柄 謝東閔婚事繼續等

藝人謝東閔和女友朱智賢在過去的情人節罕有晒合照放閃，被指好事近。謝東閔昨日為劇集進行宣傳，被追問婚事時不置可否，強調若有好消息一定會公布。

無綫劇《本尊就位》周五大結局，一眾主演謝東閔、孔德賢、吳嘉儀及黎燕珊等昨日到電視城宣傳劇集，東閔指女友朱智賢也有追看，大讚搞笑又好看，最搞笑是指他只是做回自己，因為角色與真人一樣戇直。提到早前與女友晒合照放閃被指好事近，他稱出席袁偉豪兒子的百日宴時已被很多人追問，問他是否今年內拉埋天窗？他說：「我都唔知，應該唔會住啩，冇咁快。（求婚未？）如果有我會公布。」提到女主角陳嘉慧未有現身宣傳，他透露有跟對方聯絡：「我有問佢不如一齊開直播，但佢想休息吓。」

愛犬出事 追究到底 東閔又透露近日為愛犬生病而煩惱：「之前安排隻狗去剝牙，隻狗17歲，做完手術過一排隻牙又有事，再睇第二個醫生，原來之前個醫生連隻狗有幾多隻牙都寫錯，仲要不停推卸責任，我諗住追究。」而黎燕珊與李龍基私下甚為老友，對於對方的未婚妻王青霞被扣留，她稱十分擔心好友的身體狀況：「我有傳訊息問候佢，佢都有覆。」她又指自己是透過李龍基認識王青霞，對方曾向她贈畫，又會一起聽粵曲。

至於吳嘉儀是首年派利是，已派5位數的她大失預算，笑稱幸好可以向老公Claim錢。問到兩夫妻是否雨過天青？她說：「風水師話佢命格屬火、我係木，我哋困喺狹小空間就會多拗撬，所以要多啲周圍去。我哋去咗廟宇同添香油，攞番個運就會好啲。」