台女神襲港被彈走樣 林襄自認小女人 想被猛男保護

林莎讚港男穩重

林襄與林莎受訪時表示，雙方父母均是首度現身幕前，笑言同時帶兩男回家見家長，令父母嚇倒。問到對香港男生的感覺？林襄說：「覺得很Man，我是小女人，想Man的人保護我。（接受異地戀？）若果感覺對的，距離不是問題。」林莎則覺得香港男生穩重及有想法：「不過幾位主持比較像小朋友般活潑，顛覆了我的想法。」又揚言不介意跟這類男生發展。至於慈妹表示首次來港，對香港男生未太了解，但自爆在台灣學潛水時認識了一位香港男生：「他相約我之後一起潛水，不過未約成，他不知道我來港，待會致電他看看是否有時間見面。」