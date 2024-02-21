李龍基未婚妻涉用虛假文書 被拒保還押

歌手李龍基未婚妻、現年36歲的王青霞本月17日涉嫌逾期居留在家中被捕，案件昨日在沙田裁判法院提堂，她涉嫌在三年內兩度違反逗留條件以及管有兩間學府的虛假文書等合共6宗罪，申請保釋被拒還押。癡情的李龍基無懼被網民嘲諷為「提款基」和「訴訟基」，深信未婚妻錯在太愛他，發誓日後必娶她為妻。

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）昨晨8時許，由入境處的車輛送抵法院，於10時許出庭，她身穿黑色外套、束起長髮及戴綠色口罩，神情憔悴。由於新案件首日提堂，裁判官請主控向被告讀出控罪，包括兩度違反逗留條件、涉及管有萊頓大學及Pacific States Aviation兩間學府的虛假文書合共6宗罪，Chris對每項控罪都表示「明白」，辯方申請保釋，裁判官表示法庭經仔細考慮，針對被告人的證供，表明這類型案件一經定罪將面臨長時間監禁，決定拒絕保釋申請需還押。辯方申請保釋覆核於2月28日提訊，案件押後至4月16日再提訊。代表Chris的江律師庭上指被告36歲、無業，14年前認識香港著名歌手未婚夫，但未有開名，雙方於2018年同居至今。至下午約1時40分，Chris由懲教署囚車送走。

李龍基昨日在廣州開工，未能陪未婚妻上庭，他接受電話訪問時多番啜泣，指證據確鑿，只想法官酌情輕判，表明不知道Chris用假文件，但如今亦沒有遷怒對方，只怪她未有事事跟自己商量。他談及Chris於本月17日被帶走的情況，指當日有十多人到他寓所進行拘捕行動，令他大吃一驚，隨後亦錄了數小時口供，期間未能見未婚妻，只通過一次電話及透過律師溝通，他指Chris也嚇到喊。雖然被愛人欺騙，但李龍基堅定表示：「第一次同Chris通電話時都已經同佢講唔使擔心，佢一出嚟立即娶佢，對燈火發誓表明一定會娶佢為妻。」他確信未婚妻是因為捨不得離開他，想每分每秒留下才會出此下策，故此他非常自責，認為對方「傻得很交關」。

林作抽水收徒弟 另外，以「香港抽水王」自居的前大律師林作，昨日在社交網揶揄李龍基及Chris是自己的「入室弟子」，欲給被指證書造假的Chris頒發「搶流量之王」證書，又戲言女方可包裝為「女俠盜」，男方則是「被搵笨的慈祥爺爺」。

案件編號：STCC688/2024