獨家消息：叉足電孖鄧麗欣AK拍戲 周秀娜偕猛男遊日 失手洩蜜

圈中兩大女神周秀娜（Chrissie）與鄧麗欣（Stephy）繼電影《女士復仇》後，將再度合作，拍攝以保齡球為題材的電影。趁新戲未開，Chrissie到日本北海道滑雪，並在社交網分享靚相，當中太陽眼鏡反射出拍攝者是一位男士，不少網民即指她是公開「真命天子」，莫非龍年有拖拍？

Chrissie由昔日𡃁模搖身一變成為影壇搶手女星，更曾憑電影《29+1》及《馬達．蓮娜》角逐香港電影金像獎最佳女主角，她入行以來感情生活一直撲朔迷離，承認過的戀情只有初出道時的髮型師男友陳偉成（Avis），之後雖然曾跟余德丞、黃宗澤傳緋聞，但全部都被她斬釘截鐵否認。

大玩「男友視角」 雖然一直沒有公開新戀情，但Chrissie感情生活依然備受關注，日前她在社交平台分享在日本北海道富良野的滑雪照，一身滑雪裝備的她相當有型，並擺了不少甫士，但因她戴上雪地太陽眼鏡，令拍攝者意外曝光，可見是一位穿上厚衣的男士，即Chrissie今次是跟猛男「蜜遊」日本！相片一出即引起網民熱議，指Chrissie是藉此公開真命天子，又指今輯雪地照有不少「男友視角」照片，如一張Chrissie甜笑看手機的照片，以及坐在雪地的賣萌照，統統表現了Chrissie漂亮可愛的一面！

在日本「甜蜜」滑雪的Chrissie，稍後將回港開工，有指她跟另一影壇紅星Stephy合作拍攝新片，電影以保齡球比賽為題材，男主角是男團MIRROR副隊長江𤒹生（AK）。Chrissie與Stephy早年曾合作電影《女士復仇》，該片當時入圍不少電影節，而今次首度與AK合作，新鮮感十足！

Stephy近年可說是影壇福將，今年與王菀之、林明禎、張繼聰及魏浚笙等主演的賀歲片《飯戲攻心2》，在香港成績亮眼，之後將於元宵節在內地上映，導演陳詠燊近日就帶隊到內地宣傳。日前的東莞站有齊主演演員出席，原來Stephy與導演同是東莞人，難得返鄉下的Stephy笑容滿臉地打招呼，全程用廣東話說：「家鄉嘅朋友你哋好呀！我啱啱先知道原來導演都係東莞人。」有觀眾問他們是東莞哪個地方的人，Stephy立刻回答：「我係東莞雁田嘅。」她又主動分享去到東莞的感受：「好開心，其實我都幾年冇返嚟，好開心再見到東莞嘅老鄉，以前成日都嚟，例如開騷、唱歌，都係特別有一種親切感。今次能夠帶呢一部電影畀大家，因為呢部電影係充滿愛、充滿溫暖，所以嚟到呢個咁親切嘅城市，希望大家都會鍾意，睇完之後都會得到呢一份愛同溫暖。」