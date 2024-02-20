「英國奧斯卡」淪敗將 瑪歌轉場封后挽面子

美國女星愛瑪史東（Emma Stone）憑《可憐的東西》（Poor Things）在《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）擊敗《Barbie芭比》的瑪歌羅比（Margot Robbie）封后，不過後者在民選的《People's Choice頒獎禮》扳回一城！

被喻為「英國奧斯卡」的《BAFTA》周日在倫敦舉行，主演《可憐的東西》的愛瑪擊敗《Barbie芭比》的澳洲女星瑪歌奪得最佳女主角，愛瑪致詞時多謝母親：「我好想多謝媽咪，因為佢係我認識最好嘅人。冇咗佢呢一切都唔會存在，包括我嘅人生，所以多謝你，媽咪。」《可》片共獲5獎，包括最佳化妝與髮型、服裝、美術以及視覺特效。

至於大贏家是原子彈之父傳記片《奧本海默》（Oppenheimer），掃走包括最佳電影在內共7獎，其中導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）奪得最佳導演、愛爾蘭男星施利安梅菲（Cillian Murphy）奪得最佳男主角、美國男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）則奪得最佳男配角，電影亦獲頒最佳原創配樂、攝影以及剪接。施利安致詞時多謝導演夫婦：「多謝佢哋喺我身上睇到啲我自己都發現唔到嘅嘢。多謝你哋一直推動我，要我做到最好，因為呢樣你哋一次又一次都做到。」

羅拔則以代表角色「鐵甲奇俠」自嘲：「最近嗰條友向我提議，要嘗試低調咁做戲，作為我被輕視嘅演技再次獲得肯定嘅最後掙扎。」患柏金遜症的《回到未來》（Back To The Future）系列男星米高霍士（Michael J. Fox）驚喜現身頒發最佳電影，坐輪椅上台後堅持站起來致詞，獲全場站立致敬。

Billie Eilish一擊即中 雖然《芭比》於《BAFTA》全軍覆沒，但同日在美國聖莫尼卡舉行的民選《People's Choice頒獎禮》吐氣揚眉掃走5獎，瑪歌與拍檔「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）稱帝封后，電影亦奪得年度電影及喜劇電影，《奧本海默》則奪得年度劇情電影。小天后Billie Eilish於《Swarm》首次挑戰演戲，一擊即中奪得年度電視演出。美國天后Taylor Swift掃走4獎，包括年度女歌手以及流行歌手，其美式足球球星男友Travis Kelce則奪得年度運動員，但兩人皆缺席。