暢所欲玄：事業線

事業線又名叫命運線，中國手相學稱之為玉柱紋。顧名思義，事業線能顯示事業上之吉凶變化，通常在手掌至底部，即手頸線之上為起點，一直伸延至中指之下的土星丘為止，但亦有從掌中其他地方為起點，總言之不論事業線由何方起，其終點必然在中指之土星丘上。

有事業並不代表事業必定成功，要看事業線之形態如何，是深直或淺闊，有否彎曲斷裂？有否分支？其分支之紋向何丘而止？有否島紋及星紋？有否被其他線影響而遭破壞？更需要觀看手掌有肉否，掌肉之軟硬，拇指強直否？方可下一定論。

事業線之年齡歲數，一般以頭腦線相交的一處為35歲，與感情線相交之處為45歲，至中指底處橫紋為70歲。所以，若事業線上有所分開，或受其他紋影響，或有島紋、斷裂都是依此而作前後去判斷某年發生的問題。

事業線若有少許分裂，在分裂處另有紋緊貼而上，多主其年有轉行、轉工的現象。若其繼續上之線紋比之前的線紋理想，便表示其轉變後事業向上、有更理想的發展；若其分裂而上之紋比之前的紋更弱，便表示其事業之改變後向下而更壞更差了。

玄學家伍立群