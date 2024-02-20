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高潤權從藝50年 上演經典戲碼
粵劇界首屈一指的掌板及擊樂大師高潤權師傅今年迎來從藝50年金禱紀念，他昨日舉行記者會宣布《高潤權鼓板五十年》慶祝活動將於4月6日及7日舉行，上演的戲碼包括《玉皇登殿》及《仙姬送子》等，並由阮兆輝、李龍、尹飛燕及衛駿輝4大名伶壓軸登場，演出《蓋世雙雄霸楚城之營房》。
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