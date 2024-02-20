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黃榕鍾雨璇 齊齊北上掘金
藝人黃榕與鍾雨璇昨日出席活動，黃榕透露剛與內地公司簽約，主力拍一分鐘短劇：「啱啱用咗10日時間拍咗100集，嚟緊每個月都會定期去內地拍，酬勞比香港拍電影高。」至於鍾雨璇亦表示月底將到內地拍網劇，而剛完成新歌《行運360》MV的她，表示錄了多首歌曲Cover，將會挑戰男歌女唱。
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