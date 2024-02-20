娛樂

趙慧珊上山派福利
前女子組合Super Girls成員趙慧珊（Aka）雖已37歲，不過保養得宜的她依然少女感十足。近日她在社交網上載爬山照，更罕有派福利，大晒好身材和纖腰。眼大大的Aka展現招牌甜美笑容，網民紛紛留言讚她「又靚又Fit！」
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