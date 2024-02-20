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岑杏賢撐枱腳放閃
岑杏賢與老公享受二人世界，甜度爆燈。
藝人岑杏賢婚後生活美滿如初，近日她在社交網分享夫妻合照，高調放閃。岑杏賢日前與老公到酒店慶祝，兩口子甜蜜撐枱腳，享受燭光晚餐，老公更送上紅玫瑰，之後兩夫妻在桃花樹下自拍，羨煞旁人。岑杏賢發文：「牛扒、新地、玫瑰花、留宿、SPA、自拍＝不能要求更多 」，並標籤了「致我們一起的第五個情人節」，甜蜜滿瀉！
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