藝人岑杏賢婚後生活美滿如初，近日她在社交網分享夫妻合照，高調放閃。岑杏賢日前與老公到酒店慶祝，兩口子甜蜜撐枱腳，享受燭光晚餐，老公更送上紅玫瑰，之後兩夫妻在桃花樹下自拍，羨煞旁人。岑杏賢發文：「牛扒、新地、玫瑰花、留宿、SPA、自拍＝不能要求更多 」，並標籤了「致我們一起的第五個情人節」，甜蜜滿瀉！