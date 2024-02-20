願意補償一切 陳豪自覺虧欠老婆 撐陳茵媺衝視后

第二度贏得視帝的陳豪感激老婆陳茵媺為家庭放下事業，內心卻一直覺得虧欠老婆，認為欠她一個「視后」。對於老婆再拍劇，他舉腳支持！

陳豪在無綫台慶頒獎禮相隔16年再度奪得視帝，更是由老婆陳茵媺頒獎，更添一重意義。在事業與家庭上，兩夫婦分工清晰，一個主外，另一個則照顧小朋友，除了感激外，其實陳豪心中亦一直對老婆感到虧欠，希望為家庭放下事業的老婆，有朝也能成為視后：「其實佢以前已經做得好好，有機會問鼎視后，但係就同我結婚、生小朋友，事業上停咗落嚟，呢樣係我欠咗佢。」他冧爆指願意補償一切：「補償就係所有嘢，佢就係我嘅生命。」

怕夫妻檔破壞幻想 陳茵媺前年復出與老公拍攝《羅密歐與祝英台》暫時滿足了戲癮，陳豪舉腳支持老婆再拍戲：「佢仲想出嚟拍嘅，依家小朋友大咗，機會多啲，喺家庭同事業攞個平衡就得。」不過，他坦言不希望再夫妻檔拍劇：「其實唔係咁想一齊拍，因為我哋真係夫婦，唔想破壞觀眾嘅幻想。做演員係需要同唔同人合作先有火花，會支持佢同多啲唔同男主角合作。」

去年無疑是陳豪大豐收的一年，但他得獎後依然貫徹踏實作風，新一年無論事業還是家庭都以穩陣為主，繼續咬緊牙關去做：「覺得自己一直係一隻驢仔，到依家都係一個心態，唔好理咁多，努力將每樣嘢做好。自己人生都算係咁，希望成個家庭5個人，可以無憂無慮生活，支持到佢哋，已經好足夠。」