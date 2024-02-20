新年做到冇停手 麥美恩點名郭柏妍沾旺氣

藝人麥美恩（Mayanne）前晚錄影《獎門人元宵感謝祭》，她戴上超高髮髻，化身電影《鹿鼎記》的「神龍教教主」，髮髻更內藏乾坤，令觀眾相當驚喜！

Mayanne、郭柏妍、黎諾懿及張振朗等前晚到電視城進行錄影，Mayanne出場時在髮髻內拿出在台慶頒獎禮上獲得的「最佳女主持」獎座，成功搶鏡，她表示：「我有少少捉蟲嘅感覺，因為係我自己提議用呢個造型，佢哋搵到工程師傅特登幫我設計，但我依家要戚眉戚眼，好似拍緊京劇咁！」

她又透露由年三十晚做到年初四，認為是個好兆頭，寓意年頭做到年尾，希望可以與郭柏妍分享旺氣。她又指得獎後工作加碼，行程已經排到4月，身旁的郭柏妍即大表羨慕，希望可以跟她拍旅遊節目。

黎諾懿阻張振朗享艷福 至於黎諾懿透露剛與太太及大兒子從北海道旅遊返港，此行經歷了四季天氣，囝囝玩到不想回來。問到稍後開節目會否帶上振朗？諾懿搞笑說：「我開節目係冇男仔，因為望住佢（張振朗）又靚仔，又有才華過我，我會唔開心。」振朗即提議他開節目，好讓他與女星合作，諾懿笑說：「我睇住你哋好開心，我又唔開心，我個人妒忌心好重！」振朗則希望新一年可以多唱劇集主題曲：「尤其係自己主演劇集嘅歌曲，唱出嚟味道會比較濃。」