擺隊友上枱谷票房 Edan出「股」惑 誠邀Anson Lo露械

男團MIRROR成員Anson Lo、Edan及姜濤前晚為新片謝票，慶祝累積票房即將突破2,000萬，不過姜濤與Anson Lo聞得要露股派福利即詐傻扮懵，姜濤更擺另一隊友「大表波」Stanley上枱：「佢出嚟都搞唔掂！」

Anson Lo、Edan及姜濤前晚出席英皇電影《盜月者》謝票活動，吸引大批粉絲捧場，席間他們與觀眾打成一片，還細心解答有關電影的問題，導演袁劍偉更即場摸三子下巴，引起現場粉絲尖叫。Edan指電影的回響比想像中好，因過往主演的電影評價較兩極，但今次幾乎都是正面評價，為此大感高興。

談到《盜》片票房快將突破2,000萬，Edan指有這個成績已經很厲害：「當然希望成績可以繼續更加好。（目標？）導演話目標係突破6,000萬，我哋盡力！」提到先前Edan承諾只要票房達4,000萬就會露股，問到姜濤和Anson Lo是否也會派福利？Anson Lo即詐傻扮懵：「我哋連『八月十五』係咩都唔知！（咁你打算露咩？）佢露咗『八月十五』，我哋露咩都唔掂！」姜濤聞言亦笑說：「Stanley出嚟都搞唔掂！」隨後Edan提議Anson Lo可以露「八月十五」的正面，姜濤則承諾只要票房達2,000萬就會滿足粉絲要求，重演電影橋段。

姜濤嫌自己醜樣 提到演唱會後各成員相繼「打敗仗」，Edan指已經痊愈，雖然有點後遺症，但非常幸運，皆因能夠於3月中舉行巡迴演唱會前痊愈，不至於影響演唱會進度，Anson Lo表示近日有準時服藥：「希望到時演唱會可以連後遺症都冇，想快啲搞掂佢。記得喺香港站嘅時候，我要拎開支咪咳，真係唔好睇，嚟緊希望唔好再係咁。」姜濤亦表示會繼續服藥及調理身體，保證不會影響巡演。問到4月生日的他會否在香港慶生？他表示：「唔確定，隨緣啦。（影響姜濤灣？）隨緣啦。」提到情人節當日，Anson Lo與姜濤齊齊在網上分享鬚根照，Anson Lo指是他病倒後5日沒剃鬚的證明，姜濤則指覺得照片很醜，所以分享了片刻就刪相。

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