韓團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優前日在首爾舉行首個Solo見面會《2024 Just One 10 Minute Mystery Elevator》,招待約3,500名粉絲。他即場演繹日前推出的Solo碟《ENTITY》的歌曲,當獻唱親自填詞的《Where am I》時,更因憶起去年自殺離世的隊友文彬而不禁爆喊,全場粉絲即大嗌「唔好喊」為他打氣。尾聲時,他除了驚喜現身觀眾席,又與全場粉絲大合照。當天ASTRO隊友JinJin、MJ以及文彬胞妹文秀雅亦有現身捧場。