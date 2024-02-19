「財神」「蜘蛛俠」都捧場 南優賢獲驚喜慶生 送戒冧港迷

韓國男團INFINITE成員南優賢來港，前晚起一連兩晚假旺角麥花臣場館舉行個唱，首場獲港迷送蛋糕慶祝開騷兼補祝33歲生日，而他除了送出自家製戒指給悉心打扮的幸運粉絲，又與歌迷手拉手合唱，大派福利！

南優賢前晚首次以個人身份在港開騷，他身穿黑色閃爆戰衣登場，以歌曲《Hold On Me》揭開序幕，之後用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係南優賢！」他指今次是首次單獨在港開騷，所以特別緊張，而港迷送上蛋糕賀他開騷，亦為2月8日33歲牛一的他補祝生日，令他十分驚喜，立即用廣東話讚港迷「世一」。

他透露前一日抵港後，為了更了解香港，除了品嘗炒辣蟹外，亦逛了尖沙咀和旺角波鞋街，期間撞見粉絲。而睇騷指定衣着顏色是紅色，粉絲為贏得南優賢製作的戒指而悉心打扮，分別扮成瑪利歐、財神、蜘蛛俠、超人、揮春及辣椒等，亦有多名粉絲穿古裝搶鏡，將演唱會變成變裝派對，南優賢揀選打扮最出位的多位粉絲，再以猜包剪揼的方式定出得獎的6位幸運兒。

戰勝癌症 感謝歌迷 南優賢之後唱出《Shooting Star》、《California》及《I Love You》等歌曲，期間走落台繞場一周，與多位粉絲手拉手合唱。去年曾患胃腸道基底癌的他，最後特別多謝大家一直的陪伴：「如果沒有大家，我可能無法生存下去，多謝大家救了我，希望今後也可繼續在一起，我會以歌手南優賢的身份努力唱歌報答大家！」