暢所欲玄：春夏秋冬的二十四節氣

適逢今天是正月初十，又是「雨水」，便跟大家分享甚麼是二十四節氣，它和我們的生活又有甚麼關係吧！

節氣是根據太陽在黃道的位置而定，屬陽曆，從冬至開始到下一個冬至為之一年，當中分成二十四個節氣。

古詩有云：「好雨知時節，當春乃發生。」春雨是用來點醒春天的來臨，它為大地帶來滋潤，所以春天屬於綠色，而在五行中，生於這個季節的朋友，一般木的五行比較多，身體上要注意肝膽、血液、手腳等問題，忌木忌綠色，頭髮不要過長，詳情最好起命盤，找出具體方法化解。

雨水過後，隨之而來是驚蟄，有祭白虎、打小人的習俗。接着是春分、清明、穀雨，直到立夏，代表夏天到來。

今年流年為甲辰，甲代表木，為陽，再加上這幾月地支火多，使一些人容易有情緒病，中醫也論述木主肝，木多木少會對肝造成一定影響，眼睛也會受拖累，所以適宜補充舒肝食物。到今年立秋，下半年地支是「辰」代表濕土，那時便有水來滋潤。

二十四節氣提示了我們每個人處於哪個季節會受到甚麼影響，並活用民間智慧，掌握當中的宜忌。

堪輿學者元海