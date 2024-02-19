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涂毓麟要求女友 食腦解謎
歌手涂毓麟昨日亮相婚紗展，強調喜歡聰明的女生：「一定要用腦，最好可以陪我玩吓推理遊戲或者密室逃脫。」他喜歡閱讀和推理，所以希望另一半可以溝通到。工作上，他指今年目標是創作更多新歌和演到好角色。
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