英皇歌手洪卓立（Ken）去年與劉沛蘅（Hillary）分手後，身形突然暴脹，目測體重近200磅，一度被網民認錯是姜濤。日前他在社交網放負，指本月23日將在廣州舉行巡迴音樂會，但服食安眠藥後依然持續失眠，狀態差導致聲沙，人也變得焦慮，幸好發洩情緒後，還懂得自我鼓勵，揚言會振作，不辜負粉絲所望。