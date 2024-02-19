2月19日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月19日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
迪麗熱巴開工賣萌
內地女星迪麗熱巴自春晚後休息了一段時間，昨日終於在社交網蒲頭，她上載了四張新相，並發文：「開工大吉。」叉足電的她精神飽滿，還戴上小狗耳朵的頭箍，擺出可愛表情，萌到犯規！此外，熱巴主演的新劇《利劍玫瑰》已經可以在網上預約觀看，粉絲都期待新劇播出，不過劇集的熱度不算高。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240219-0219_00282_062/迪麗熱巴開工賣萌
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc