內地女星迪麗熱巴自春晚後休息了一段時間，昨日終於在社交網蒲頭，她上載了四張新相，並發文：「開工大吉。」叉足電的她精神飽滿，還戴上小狗耳朵的頭箍，擺出可愛表情，萌到犯規！此外，熱巴主演的新劇《利劍玫瑰》已經可以在網上預約觀看，粉絲都期待新劇播出，不過劇集的熱度不算高。