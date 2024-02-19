周海媚愛犬有着落 擒新主人擺尾撒嬌

有「最美周芷若」之稱的藝人周海媚（海味）去年底在北京離世，海味向來喜歡小動物，生前養有數隻貓狗，不少網民都很關注其寵物的去向。

海味其中一隻愛犬「周六六」有社交帳號，上月工作人員就在網上分享了牠的最新影片，透露狗狗已搬到新家庭，若得到新主人同意會繼續分享「周六六」的近況，有指狗狗由海味的經理人照顧。另一隻狗狗「周墩墩」亦有着落，原來已由內地女星李勤勤領養。近日李勤勤在社交平台分享與狗狗玩耍的短片，有網民即問是否海味的愛犬，她留言回覆：「是的！周墩墩。」並向網民承諾：「放心吧，一定會幫海媚照顧好的」，指「墩墩一定會很幸福的。」