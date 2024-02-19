獨家探班：與賴慰玲網球大戰 蕭正楠有用武之地 落場Show Quali

藝人蕭正楠（阿蕭）與太太黃翠如結婚逾5年，雖然經常被追問何時生B，但阿蕭認為一切隨緣。日前他孖住賴慰玲為新劇開工，乘機一展網球球技，而賴慰玲則興奮地宣布囝囝終於學識寫字，笑指囝囝的字是「全世界最靚」。

蕭正楠（阿蕭）與賴慰玲日前在網球場為無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》開工，由於二人均懂得打網球，笑指雙方絕對可以組隊落場，賴慰玲自言一直都有學習打網球：「但係我啱啱試打嘅時候，導演話『都係借機位啦』，所以我希望今年嘅網球技術可以進步。」而阿蕭則自言球技不錯：「都可以對搓到十板八板。」

問到可會趁龍年與翠如生B？阿蕭笑言：「幻想吓先啦！我哋其實好自由，如果有都係一個祝福，等上天安排。」不過育有一子的賴慰玲，則興奮地宣布已經升讀小學的兒子終於懂得寫字，更親自執起毛筆寫揮春，她笑說：「真係寫得好靚，係全世界最靚嘅揮春。」

展望龍年愈來愈好 談到龍年展望，賴慰玲希望世界和平：「真係好緊要，因為想睇到多啲好嘅新聞。」而阿蕭則期望股市和樓市有所上升：「因為我估香港市民大家都買咗好多，所以希望啲樓市可以健康發展，唔好畀佢哋負資產。（你有冇買？）我邊有錢買。」