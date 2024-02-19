傳搭上「造星仔」Kakit 炎明熹為情所困？愁爆食風

小天后炎明熹（Gigi）近日傳暗交「造星仔」鄧家杰（Kakit），未知是否壓力太大，她近日開工吹風時，離奇在街頭遊蕩，而且一臉困擾。

Gigi自去年18歲成年後就大改形象，不時以性感打扮示人，尤其去年底出席《新城勁爆頒獎禮2023》及上月亮相《萬千星輝頒獎典禮2023》的造型，都令人耳目一新。雖然評價兩極，但她直言會大膽作更多不同嘗試。

已經大個女的Gigi早前拍音樂劇《戀上西沙》，被安排與大隻型男李爾晨有感情線，而現實中則被指「暗交」《全民造星V》出身、20歲的Kakit。早前有網民指發現兩人在社交網不時有互動，更會秒速互Like貼文。兩人於2023年底的倒數騷上認識，他們在活動後感情大躍進，互相關注對方動向。

開工撥髮露香肩 傳出緋聞的Gigi未知是否壓力太大，近日有網民野生捕獲她時，見到她明顯心事重重。網民日前在社交網分享在啟德偶遇Gigi的影片，片中見她身穿黑色露肩長裙緩緩步出，期間陣陣涼風迎面吹來，她不時整理秀髮。當中見她狀甚困惑，未知是太投入為慘情歌拍MV還是因為緋聞而心煩。