囝囝百日宴 眾星恭賀 袁偉豪恨追女 望好上加好

大批圈中好友包括黃翠如、陳自瑤、羅子溢、譚俊彥夫婦、歐陽震華夫婦、陳山聰一家、郭可頌和熊黛林等昨日齊齊出席百日宴，可謂星光熠熠。期間Ben與寶兒抱住「袁咕碌」給傳媒拍照，見Ben抱B手勢相當純熟，他笑指是從網上學了一招半式來招呼囝囝，又透露現在一完成工作便歸心似箭，想回家見囝囝，寶兒即大爆二人湊B搞笑事：「有次返到屋企，我幫BB換片，之後阿Ben轉頭又幫BB換片。」Ben表示囝囝相當易湊，問到是否有計劃追多個？他笑指想趕工追龍B，直言想生女湊成「好」字，甚至「好好」。

父子檔影寫真

極速收身的寶兒表示已預備重投工作，而Ben則剛完成劇集拍攝，現正放假中，有更多時間湊B。問到喜愛攝影的他會否替BB親自操刀影寫真？他指以往買下的攝影器材可大派用場，笑言待囝囝學行後不排除父子檔上陣影寫真。另談到早前有市民忘了Ben的名字，稱呼他「張寶兒先生」，Ben笑謂：「有時啲街坊見到我話有睇我嘅劇，但唔記得我叫咩名，我會同佢哋講笑，話講唔出我個名就唔同你自拍，其實開開心心咁過咗去咪OK囉。」