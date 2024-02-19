密遊Happy？ 蔡依林羅志祥晒滑雪相 傳翻撻

台灣「G奶天后」蔡依林和「舞王」羅志祥差不多時間齊齊網晒滑雪相，即惹來「舊情復熾」的聯想，被網民追問是否相約在冰天雪地下秘密過情人節。

43歲的蔡依林（Jolin）和44歲的羅志祥（小豬）昨日傳出「翻撻」緋聞，事緣兩人差不多同時間於社交網分享雪地相，更是齊玩單板滑雪，加上兩人在留言中表示剛到滑雪場一至兩日，以及同是滑雪新手，故惹來兩人拍拖學滑雪之說。

Jolin在社交網未有提及小豬，只分享自己的新手滑雪體驗，抱住滑雪板的她留言：「再次提起勇氣上滑雪板，已經過了至少8百年（身體細胞記憶偏驚恐，尾椎偏驚嚇），沒想到這次竟然是帶着興奮的心情上滑雪課，一切順利，感覺一掃陰霾…只是下課前跌成一隻前滾翻的熊貓，驚魂未定的下雪板。」至於小豬亦相當合拍，他留言：「上次說過，我這季的冬天一定要學會滑雪，昨晚第一次滑，讓我摔到懷疑人生，今天必須要把昨晚挫敗的自己討回來。」可是他卻文不對片，在其滑雪短片中他在傾斜的雪地上自由滑行，明顯是滑雪老手。

被網民寸爆 有網民即寸小豬學了兩天就識滑雪，是否天生的滑雪高手，亦有網民質疑片中的小豬是造假：「不除面罩，說誰也可以。」不過有更多網友分別在Jolin和小豬的留言下八卦，已回復單身多年的兩人是否相約齊滑雪，正當19年前的「豬lin戀」再度被熱炒之際，有網友親證小豬身在日本，而Jolin昨晚再Po新片指在韓國，兼且成功解鎖學識了滑雪。