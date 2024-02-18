英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 權能時間
9:00 知識新天地
9:30 知識新天地
10:30 知識新天地
11:15 知識新天地
12:55 知識新天地
1:00 野性伊甸園
2:00 法式家鄉菜（Ⅱ）
2:55 清心直說
3:25 世界真細小
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 大個仔大個女
5:00 超能學堂
5:25 忍者藝術家（Ⅲ）
6:00 野性伊甸園
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 無窮之路Ⅲ-無垠之疆
8:30 全美一叮（ⅩⅤⅡ）
9:15 100道風味
9:30 地球停轉日（PG）
11:35 晚間新聞
11:55 無窮之路Ⅲ-無垠之疆
12:25 創新國度（ⅩⅥ）
12:50 中國24小時
1:35 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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