中文台節目表 翡翠台
9:00 新幹線戰士Z
9:30 爆丸3.1
10:00 掌上萌寶小海豹
10:30 問問Master Joe
11:00 講清講楚
11:30 兄弟姊妹去旅行（PG）
11:55 宣傳易
12:00 阿爺廚房
1:00 午間新聞
1:15 聆聽「理」訴求
1:20 亞洲超星團
2:50 仨心友行2
3:20 甜心先生
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 爆旋陀螺Ⅹ
5:30 櫻桃小丸子
6:00 雲岡
6:30 六點半新聞報道及天氣報告
7:00 星期日檔案
7:30 聆聽「理」訴求
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 中年好聲音2
10:00 去到邊食到邊
10:30 J Music
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:35 戀愛季節及宣傳易
12:35 東張西望
1:00 宣傳易
1:10 Sunday好戲王（PG）
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
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