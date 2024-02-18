澳洲巡唱開鑼 9.6萬觀眾入場 Taylor連破兩個紀錄

美國流行天后Taylor Swift的魔力認真唔嘢小，她前晚展開澳洲巡唱，首場在墨爾本一個板球場MCG舉行，吸引了9.6萬名觀眾入場，打破自己及近10年來女歌手演唱會單場觀眾最多人數的紀錄，認真厲害！

Taylor前晚開騷期間表示：「呢個係我哋今次呢個巡唱或任何一次巡唱最大型嘅一次！」場內逼滿人，場外亦聚集了大批買不到票的Fans前來感受氣氛，有些更悉心打扮兼手持橫額碰運氣，希望能獲好心人「割愛」贈飛入場。而Taylor於演唱會期間亦不忘透露4月將推出新大碟，並加碼新增多一首新歌。她會在澳洲舉行7場巡唱，完成今晚墨爾本最後一場後，將會轉飛悉尼繼續舉行。

捐78萬助死傷者家屬

另一方面，Taylor美式足球員男友Travis Kelce的球隊堪薩斯城酋長上周於超級碗勇奪冠軍後回堪薩斯城舉行勝利巡遊，進行期間發生槍擊事件，導致多人死傷。其中一名死者是當地的電台DJ Lisa Lopez-Galvan，而她的成年兒子及一名表親亦在事件中受槍傷，事後有人為他們於眾籌網發起捐款運動，目標是籌得7.5萬美元（約58.6萬港元）。有粉絲發現Taylor分開兩次共捐出10萬美元（約78.2萬港元）給他們，並留言表示向死傷者家屬致以最深切的同情和哀悼。截至前日早上，善款數字已超越20萬美元（約156萬港元）。女友捐錢，男友Travis前日亦與家人透過眾籌網共捐出10萬美元給槍擊事件中另一受傷的家庭，他們的兩名年幼女兒被槍傷而要接受腳部手術。